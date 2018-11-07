Минэнерго и ФАС по указу Медведева заключат топливные соглашения с нефтяниками

Москва, 7 ноября. Минэнерго и ФАС заключат с нефтяными компаниями топливные соглашения, предусматривающие меры по стабилизации цен на топливо. Соответствующее постановление, обязывающее ведомства пойти на такой шаг, подписал в среду премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Министерству энергетики вместе с ФАС вменяется обязанность заключить с хозяйствующими субъектами соглашения о принятии мер по стабилизации и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов», — пояснил Медведев.

Как добавил премьер, в том случае, если договоренности не были заключены, пришлось бы вводить запретительные пошлины – ограничительные меры по поставкам на экспорт. Однако, как подчеркнул Медведев, нефтяные компании услышали аргумент. Он уточнил, что соглашение будет заключено сразу же после того, как постановление вступит в силу.

«Если соглашения с нефтяными компаниями по ценам на бензин действовать все равно не будут, придется подписать документ по экспортным пошлинам на нефтепродукты», — добавил премьер.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил, что российское правительство располагает всеми необходимыми инструментами для того, чтобы сдержать рост цен на топливо в пределах инфляции.