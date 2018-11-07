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Японский повар более 20 лет готовит блюда в кипящем масле голыми руками

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Японский повар более 20 лет готовит блюда в кипящем масле голыми руками

Токио, 7 ноября. Шеф-повар из японского города Нагоя Шуджи Ниитокме прославился после того, как перемешивал блюдо во время готовки в кипящем масле голыми руками. Об этом пишет издание Daily Mail.

Ниитокме называют одним из лучших поваров Японии в приготовлении темпуры — овощей и морепродуктов в тесте. По словам кулинара, ему нравилось готовить это блюдо с детства.

Отмечается, что более 20 лет назад он опустил свои руки в раскаленное масло, чтобы обеспечить ему необходимую температуру. С того момента он систематически повторяет этот процесс почти ежедневно и больше не ощущает никакого дискомфорта и боли, передает телеканал «360».

Чтобы переворачивать большие куски, японский повар прибегает к помощи палочек из нержавеющей стали.

Автор: Андрей Крылов
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