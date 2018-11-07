«Это победа Трампа»: как выборы в США отразятся на отношениях с РФ

Несколько американских СМИ обнародовали предварительные результаты прошедших 6 ноября выборов в Конгресс США. Подсчет голосов продолжается.

По сведениям телеканала CNN, на выборах в Сенат контрольное число голосов получили республиканцы. Для получения полного контроля над верхней палатой Конгресса им необходимо было взять 50 мандатов. Демократы получили 43 места. При этом демократы впервые за восемь лет получили большую часть мандатов в нижней палате Конгресса.

Руководитель ассоциации «Информационный спецназ», профессор, доктор политических наук Игорь Панарин в интервью Федеральному агентству новостей оценил промежуточные итоги голосования, объяснил небывалое количество жалоб на нарушения и поделился прогнозом развития российско-американских отношений.

Предварительные итоги голосования эксперт оценивает как личную победу президента США Дональда Трампа: по мнению политологов, на прошедших выборах решался в том числе вопрос импичмента действующего президента, — однако теперь он стоит не настолько остро.

«Можно сказать что Трамп укрепил свои позиции, угроза импичмента практически снята. В Twitter он написал, что впервые за 105 лет президент и правящая партия удержали контроль в Сенате — и это действительно так. Что касается Палаты представителей — данные там постоянно меняются — но очевидно, что ни о каком доминировании демократов речи не идет, хотя Трамп поздравил их с победой, но в принципе там разрыв минимальный», — отметил глава «Инфоспецназа».

Игорь Панарин также подчеркнул, что большинство избранных губернаторов в штатах также представляют Республиканскую партию США. Политолог объяснил небывалое количество нарушений и подозрений на нарушения на выборах, которые уже называют «самыми грязными в истории» — более 18 000 жалоб поступило всего за один день голосования.

«Трамп не раз заявлял что это «главные выборы в его жизни»; фактически решался вопрос о доверии ему после двух лет тяжелейшей борьбы. Ставки были высоки — перед Америкой две разных модели развития: та, которую предлагает Трамп, и та, которую предлагают демократы. В этом смысле «грязность» этих выборов обусловлена ожесточенностью внутриполитического противостояния», — отметил собеседник ФАН.

Аналитик также отметил, что напряженности на выборах в Конгресс США добавляли провокации со стороны экс-президента Барака Обамы и экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, которые обвинили Трампа в том, что он «пытается спекулировать на караване мигрантов и посылает войска». Одним из наиболее показательных фактов нестабильности в политической власти США накануне выборов Игорь Панарин считает проведенный самими же американцами анализ публикаций в СМИ.

«Я только приведу цифру: в ходе избирательной кампании — это американские исследования, канал Fox News опубликовал недавно, — стало известно, что 92 % всех публикаций в американской прессе о Трампе имеют негативный оттенок. Это просто феномен. Только 8 % — позитивные. Это демонстрирует ожесточенность атаки на него», — рассказал эксперт.

Ранее Игорь Панарин отмечал, что США в преддверии промежуточных выборов находятся на грани распада и гражданской войны. Такой сценарий, по мнению политолога, мог реализоваться в случае победы сторонников Хиллари Клинтон. Предварительные результаты голосования, по словам эксперта, дают повод предполагать стабилизацию обстановки в США и российско-американских отношениях.

«Я думаю, что встреча Путина и Трампа «на ногах» в Париже и более обстоятельное общение в формате «Большой двадцатки» (саммит G20 пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября. — Прим. ФАН) пройдет более продуктивно, я расцениваю итоги выборов как благоприятный исход для начала процесса российско-американского сближения», — резюмировал эксперт.

На промежуточных выборах 6 ноября граждане США полностью переизбрали Палату представителей, 35 из 100 членов Сената, а также губернаторов 39 штатов и территорий.