ФСБ просит дать доступ к ключам шифрования мобильных приложений

Москва, 7 ноября. Спецслужбы должны иметь доступ к ключам шифрования интернет-приложений для более эффективной борьбы с терроризмом. Об этом в среду заявил директор ФСБ Александр Бортников.

«Серьезным технологическим препятствием для эффективного противодействия вторжению террористов в информационное пространство является отсутствие доступа спецслужб к шифрованной переписке террористов, использующих специальные приложения», — отметил он.

Бортников призвал создать прозрачную базу хранения ключей шифрования и выработать единые правила, которые бы обеспечивали доступ к этим данным. По мнению главы Федеральной службы безопасности, это возможно при тесном сотрудничестве между спецслужбами, мобильными операторами и телекоммуникационными компаниями. Получение доступа к ключам шифрования, уверен Бортников, поможет бороться с терроризмом, но при этом не нарушать права граждан на частную переписку.