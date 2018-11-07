Сирия новости 7 ноября 12.30: неизвестные ликвидировали двух радикалов «Тахрир аш-Шам» в Идлибе, при взрыве в Алеппо погиб ребенок

Сирия, 7 ноября. Неизвестные ликвидировали двух радикалов «Тахрир аш-Шам» в Идлибе, при взрыве в Алеппо погиб ребенок, ИГ1 атаковало позиции SDF в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Алеппо и Идлибе, обнаружили склад оружия радикалов в Эль-Кунейтре.

«Исламское государство»1: организовало взрыв в Алеппо, атаковало позиции SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: потеряла двух террористов в Идлибе.

Курды: потеряли командира в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: продолжает наносить удары по Хаджину.

Провинция Алеппо

На западных окраинах административного центра провинции Алеппо зафиксированы столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@jisrtv), что правительственные войска САР ведут обстрел укрытий радикальных исламистов в районе Аль-Рашидин.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что в населенном пункте Тадеф в северной части региона детонировала мина, заложенная террористами «Исламского государства». В результате инцидента погиб ребенок.

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы ИГИЛ1 напали на позиции Демократических сил Сирии (SDF) в районе нефтяного месторождения Аль-Азрак, передает военный источник в социальной сети Twitter (@VivaRevolt).

К юго-западу от города Ас-Сувар детонировало СВУ, пишет местный Twitter-канал (@Step_Agency). По сведениям автора публикации, в результате инцидента был убит командир курдского отряда.

ВВС международной коалиции продолжают наносить удары по жилым районам города Хаджин. Об этом сообщает на своей странице в Twitter (@Step_Agency) один из источников.

Провинция Идлиб

В Идлибе продолжаются столкновения между радикальными исламистами. Военный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@ahmadalissa), что неизвестные боевики ликвидировали двух террористов «Тахрир аш-Шам» в деревне Джанодия на западе региона.

Информационное агентство Al-Masdar News пишет, что члены подконтрольного «Джебхат ан-Нусре»1 формирования открыли огонь по расположениям Сирийской арабской армии (САА). Одновременно с этим Twitter-канал (@syrianpc) сообщает, что правительственные войска САР ведут обстрел опорных пунктов радикальных исламистов на востоке провинции.

Провинция Эль-Кунейтра

Инженерные бригады сирийской армии продолжают проводить работы по уничтожению мин, заложенных террористами на территории провинции Эль-Кунейтра. Информационное агентство Al-Masdar News пишет, что в ходе одного из рейдов бойцы правительственных сил САР обнаружили склад радикальных исламистов. Найденное в схроне оружие произведено в Великобритании и Соединенных Штатах.

Напомним, Эль-Кунейтра была освобождена от незаконных вооруженных формирований летом этого года. Джихадисты вынужденно сдали свои позиции в обмен на возможность беспрепятственно выехать на север Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)