Министр просвещения о трагедии в Керчи: Нужно больше психологов в школах

Москва, 7 ноября. Атака «керченского стрелка» и жертвы в политехническом колледже Крыма – проблема более комплексная, чем беда трудных подростков, заявила министр просвещения Ольга Васильева во время выступления на правительственном часе в Госдуме.

«Без психологов невозможна работа в школе, – сказала Васильева. – Цепь трагедий Пермь- Улан-Улэ – Ивантеевка — Керчь показала, что все ребята относились к 5% так называемых «тихих детей», которые с точки зрения девиантного поведения ничем не отличались». «Штатное расписание в школе составляется директором учреждения, и я думаю, сейчас ситуация будет убеждать руководителей увеличивать количество часов для психолога», — отметила она.

По словам министра, проблема трудных подростков весьма размыта.

«После предыдущих трагедий мы приняли комплекс мер – увеличивали ответственность родителей, предложили новые методы работы с несовершеннолетними. Одними психологами, даже имея полностью оснащенную школу по всем степеням защиты, мы этот вопрос не решим, – подчеркнула Васильева. – У системы образования нет никаких механизмов на правовой основе для взаимодействия с интернетом, где идет влияние на детей».

Она также добавила, что тревожные кнопки есть в 82% российских школ, хотя должны быть везде «уже вчера».

17 октября студент четвертого курса политехнического колледжа устроил стрельбу и взрыв в данном учебном заведении. Погибли 21 человек, более 50 пострадали.