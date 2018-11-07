Лавров: После поражения в Сирии террористы создают спящие ячейки в других странах

Москва, 7 ноября. Члены незаконных террористических бандформирований, потерпев поражение в Сирийской Арабской Республике (САР), создают вербовочные сети и спящие ячейки в других государствах. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В ходе XVII совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств-партнеров ФСБ России, глава внешнеполитического ведомства отметил, что террористы после неудачи в Сирии нашли новый путь распространения своей незаконной деятельности.

«Террористические группировки создают новые плацдармы, вербовочные сети, спящие ячейки в других странах, продолжая пользоваться как сохраняющейся разобщенностью мирового сообщества, так и тем, что не все государства предприняли необходимые законодательные и правоохранительные меры на национальном уровне», — указал он.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В настоящее время правительственные войска САР освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации ИГ1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

Накануне представитель Антитеррористического центра СНГ Владимир Григорьев рассказал, что так называемые «спящие ячейки» террористов продолжают существовать более чем в 60 странах мира. По его словам, страны Содружества независимых государств не являются исключением.

1 Организация запрещена на территории РФ.