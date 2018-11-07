Путин: Для борьбы с терроризмом необходимо укреплять доверие между странами

Москва, 7 ноября. Для успешной и эффективной борьбы с терроризмом необходимо укреплять доверие между странами, повышать ответственность их действий и прозрачность их намерений. Об этом говорится в приветственном слове президента РФ Владимира Путина участникам XVII совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов.

Приветствие зачитал директор ФСБ Александр Бортников. В тексте президент РФ отметил, что форум направлен на объединение мирового сообщества в борьбе с терроризмом при координирующей роли ООН.

Власти страны видят, что международные террористические организации пытаются активизироваться в том числе и в информационном пространстве. В связи с этим спецслужбам и правоохранительным органам необходимо консолидировать свои усилия.

«Необходимо укреплять доверие между государствами, повышать ответственность их действий и прозрачность намерений», — говорится в приветствии Владимира Путина.

Президент РФ считает, что объединение международных усилий в борьбе терроризмом сможет предупредить риски возникновения недопонимания в работе государств в данном направлении. Владимир Путин уверен, что форум будет способствовать новым подходам к дальнейшему развитию и укреплению партнерства антитеррористических структур.