В Минфине рассказали об ответе Москвы на санкции США в отношении госдолга РФ

Москва, 7 ноября. Россия будет оспаривать действия американских властей в случае введение санкций на российский государственный долг, в том числе на международных площадках. Об этом заявил заместитель главы Минфина РФ Сергей Сторчак.

«Я думаю, что за годы, прошедшие с начала активного развития национального долгового рынка, у нас выросли свои национальные, институциональные инвесторы — пенсионные фонды, страховые компании, которые являются активными участниками долгового рынка», — обратил внимание он.

Он выразил уверенность в том, что Россия справится, передает РИА Новости.

Сторчак отметил, что РФ имеет скопленные резервы — их можно использовать для решения вопросов дефицита государственного бюджета. При этом заместитель министра подчеркнул, что в ведомстве нет панических настроений по этому поводу.