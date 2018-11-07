Москва, 7 ноября. Несмотря на значительные успехи в борьбе с террористическими группировками, боевики данных организаций до сих пор представляют большую опасность для всех стран. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пленарном заседании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов​​​.

«Несмотря на значительные успехи в борьбе с ИГ1 (запрещена в РФ — Прим. ФАН), другими группировками, террористы по-прежнему представляют самую серьезную угрозу для всех без исключения стран», — сказал Сергей Лавров.

Он отметил, что террористы адаптируются к меняющимся условиям, создают новые каналы получения финансовой и материально-технической поддержки. Кроме того, боевики запрещенных организаций укрепляют связи с наркобизнесом и организованной преступностью в некоторых странах.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что в 2018 году в РФ были выявлены 70 ячеек международных террористических организаций, в том числе — 38 ячеек запрещенной в РФ организации ИГИЛ1. Боевики занимались вербовкой последователей из числа граждан РФ и СНГ. Задержаны 777 человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.