Европа разваливается: эксперт раскрыл смысл газовых требований ЕС к Сербии

Брюссель выразил озабоченность в связи с «зависимостью» Сербии от российского газа. Об этом говорится в докладе комитета по иностранным делам Европарламента.

«[Европарламент] призывает Сербию разработать энергетическую политику, направленную на снижение зависимости от поставок российского газа», — сообщается в документе.

Кроме того, Европарламент «тревожит» сотрудничество Белграда с Москвой и Минском в военной сфере.

«[Европарламент] обеспокоен продолжающимся военным сотрудничеством Сербии с Россией и Белоруссией», — пишут авторы доклада.

Публицист, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков прокомментировал Федеральному агентству новостей требования руководства Евросоюза. По его словам, оно является вмешательством во внутренние дела суверенного государства.

«Является ли это вмешательством во внутренние дела Сербии? Безусловно, является. Европа, несмотря на то, что этот проект разваливается, взяла курс на создание единого субъекта рынка по энергоносителям. Суть его изложена в Третьем энергопакете: согласно ему, Россия вынуждена вести переговоры не с каждой отдельной страной, а с единым субъектом — Еврокомиссией», — напоминает собеседник агентства.

По его словам, задача Еврокомиссии — не пустить «Газпром» на розничный рынок Европы. Если средняя цена российского газа составляет порядка 200 долларов за тысячу кубометров, то средняя цена поставки конечному потребителю — около 900 долларов.

«Представьте: практически в пять раз цена вырастает. При этом затраты на поставку из Ямала в Германию и из Роттердама до баварского завода несопоставимы», — отметил Крутаков.

Фактически Сербию толкают на покупку сжиженного газа, стоимость которого как минимум в 2,5 раза выше, чем цена голубого топлива, которое поставляет «Газпром».

«Белграду придется строить заводы и покупать газ дороже только для того, чтобы удовлетворить требования Еврокомиссии? Там, где преобладает трубный газ, а именно в Восточной Европе, газ значительно дешевле. Достаточно взглянуть на ценовую карту, и все станет ясно. В Швеции вообще стоимость тысячи кубометров составляет 1400 долларов. Потому что в стоимость заложена куча налогов, из нее выплачивается социалка, образование, медицина», — отметил политический аналитик.

Он напомнил, что с одной стороны, Белград не раз заявлял, что никогда не присоединится с санкциям против Москвы. С другой стороны, Сербия стремится в Евросоюз, а потому вынуждена лавировать и идти на массу компромиссов.