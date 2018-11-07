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Лавров: Возможности террористов в Сирии и Ираке пополнять свой бюджет подорваны

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Лавров: Возможности террористов в Сирии и Ираке пополнять свой бюджет серьезно подорваныМосква, 7 ноября. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что возможности террористов в Сирийской Арабской Республике и Ираке регулярно пополнять свой бюджет серьезно подорваны.

«В настоящее время возможности бандформирований в Сирии и Ираке регулярно пополнять свой бюджет серьезно подорваны», — отметил глава российского дипломатического ведомства на XVII совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств — партнеров ФСБ России.

Напомним, ранее Лавров заявил, что несмотря на значительные успехи в борьбе с террористическими группировками, боевики до сих пор представляют большую опасность для всех стран

Автор: Тимур Румянцев
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