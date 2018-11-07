ФСБ предупредила о перемещении террористов в благополучные регионы мира

Москва, 7 ноября. Террористы перемещаются в благополучные регионы мира из-за того, что несут значительные ресурсные потери. Об этом рассказал глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников.

Он выступил на совещании партнеров ФСБ — руководителей специальных служб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств.

По словам Бортникова, террористы сегодня выбиты из большинства своих опорных баз. Боевики понесли ресурсные потери и вынуждены менять тактику. Глава ФСБ подчеркнул, что они ищут новые возможности продолжения «кровавой деятельности».

По данным руководителя ФСБ, террористы ушли от стратегии захвата и удерживания территорий. Бортников добавил, что главари запрещенных в России террористических группировок «Исламское государство»1 и «Джебхат ан-Нусра»1 сделали ставку на расширении географии своего присутствия. Таким образом, преступные ячейки проникают в благополучные в антитеррористическом отношении государства. По словам Бортникова, спецслужбы фиксируют перемещение боевиков под видом беженцев и трудовых мигрантов. Они едут в Афганистан, страны Центрально-Азиатского региона, Европу.

1 Организация запрещена на территории РФ.