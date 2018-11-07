Путин назначил Александра Гуцана полпредом президента в СЗФО

Москва, 7 ноября. Президент РФ Владимир Путин назначил Александра Гуцана полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В соответствии с пунктом «к» статьи 83 Конституции РФ назначить Гуцана Александра Владимировича полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе», — говорится в указе.

Отметим, что Гуцман занимал пост заместителя генпрокурора России с 2007 года. Накануне стало известно, что чиновник подал заявление об увольнении по собственному желанию.

Гуцан закончил юридический факультет Ленинградского государственного университета, после чего работал в прокуратуре. После 2000 года он перешел на должность помощника заместителя генпрокурора по особым поручениям, а в 2005-2007 годах работал на посту замглавы Федеральной службы судебных приставов.