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Бортников объяснил, как террористы используют Сирию

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Бортников объяснил, как террористы используют Сирию

Москва, 7 ноября. Террористы используют территорию Сирийской Арабской Республики для управления размещенными по всему миру спящими ячейками для совершения точечных террористических атак. Об этом сообщил глава ФСБ России Александр Бортников в ходе выступления на совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных стран — партнеров ФСБ России.

По словам руководителя ведомства, борьба с мировым терроризмом и экстремизмом находится в центре внимания сообщества специальных служб и правоохранительных органов всей планеты.

Бортников указал на то, что ситуация изменилась благодаря удачному подавлению активности террористических организаций в САР и Ираке.

Автор: Андрей Крылов
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