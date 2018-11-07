Совфед освободил от должностей двух заместителей генпрокурора РФ

Москва, 7 ноября. Совет Федерации освободил от должностей двух заместителей генерального прокурора РФ: Ивана Семчишина и Александра Гуцана. Семчишин освобожден от должности в связи с выходом на пенсию, Гуцан — в связи с переходом на другую работу.

Об этом ранее сообщал заместитель генпрокурора России Юрий Пономарев.

По нормам Конституции РФ, в ведении Совфеда находятся вопросы назначения и освобождения от должностей генерального прокурора России и его заместителей, которые рассматриваются по представлению президента РФ.

Иван Семчишин занимал должность заместителя генпрокурора РФ с 2006 года. Александр Гуцан бы заместителем генпрокурора в Северо-Западном федеральном округе с 2007 года.