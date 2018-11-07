Москва. 7 ноября. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что расследования миссии ОЗХО* в Сирийской Арабской Республике идут с грубыми нарушениями Конвенции по запрещению химического оружия.

«Сами же расследования проводятся с грубыми нарушениями Конвенции по запрещению химического оружия, без выезда на место, не обеспечивая сохранность вещественных доказательств», — отметил Патрушев на открытии совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов.

Ранее секретарь Совбеза РФ обратил внимание на то, что расследования применения химоружия в САР опираются на подтасованные факты и сфабрикованные данные, при этом замалчиваются факты использования отравляющих веществ боевиками.

13 октября в Совфеде объяснили молчание ОЗХО после фосфорной атаки коалиции в Сирии.

* — Организации по запрещению химического оружия