Патрушев рассказал о грубых нарушениях в работе миссии ОЗХО в Сирии
Москва. 7 ноября. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что расследования миссии ОЗХО* в Сирийской Арабской Республике идут с грубыми нарушениями Конвенции по запрещению химического оружия.
«Сами же расследования проводятся с грубыми нарушениями Конвенции по запрещению химического оружия, без выезда на место, не обеспечивая сохранность вещественных доказательств», — отметил Патрушев на открытии совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов.
Ранее секретарь Совбеза РФ обратил внимание на то, что расследования применения химоружия в САР опираются на подтасованные факты и сфабрикованные данные, при этом замалчиваются факты использования отравляющих веществ боевиками.
13 октября в Совфеде объяснили молчание ОЗХО после фосфорной атаки коалиции в Сирии.
* — Организации по запрещению химического оружия