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Патрушев рассказал о грубых нарушениях в работе миссии ОЗХО в Сирии

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Патрушев: Расследования миссии ОЗХО в Сирии идут с грубыми нарушениямиМосква. 7 ноября. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что расследования миссии ОЗХО* в Сирийской Арабской Республике идут с грубыми нарушениями Конвенции по запрещению химического оружия. 

«Сами же расследования проводятся с грубыми нарушениями Конвенции по запрещению химического оружия, без выезда на место, не обеспечивая сохранность вещественных доказательств», — отметил Патрушев на открытии совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов.

Патрушев рассказал о грубых нарушениях в работе миссии ОЗХО в Сирии

Ранее секретарь Совбеза РФ обратил внимание на то, что расследования применения химоружия в САР опираются на подтасованные факты и сфабрикованные данные, при этом замалчиваются факты использования отравляющих веществ боевиками.

13 октября в Совфеде объяснили молчание ОЗХО после фосфорной атаки коалиции в Сирии.

* — Организации по запрещению химического оружия 

Автор: Тимур Румянцев
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