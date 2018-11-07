Патрушев указал на связь террористов с онлайн-торговлей оружием

Москва, 7 ноября. Международный терроризм все чаще использует предоставляемые онлайн-торговлей возможности для закупки оружия, заявил секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев.

В ходе совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов, он обратил внимание присутствующих на становящийся более распространенным путь, которым пользуются члены незаконных бандформирований для приобретения вооружения.

«Интернет-пространство и онлайн-торговля все чаще задействуются террористами для приобретения оружия и средств совершения диверсий, организации связи между членами и пособниками террористических организаций», — отметил Патрушев.

Ранее на совещании Патрушев не исключил того факта, что запрещенные в России террористические группировки «Исламское государство»1 и «Аль-Каида»1 сольются воедино.

Накануне в Москве прошел круглый стол, на котором эксперты обсудили вопросы, касающиеся правопорядка и деятельности органов власти. В частности был рассмотрен вопрос антитеррористической безопасности граждан.

Представитель Генеральной прокуратуры Павел Хромушин отметил, что после происходящих террористических актов всегда предлагаются новые инициативы для контроля безопасности, а участники дискуссии подчеркнули, что за последние пять лет законодательство в этой сфере стало более эффективным.

1 Организация запрещена на территории РФ.