Можно смело уничтожать: эксперт прокомментировал полет P-8 Poseidon у границ Крыма

Американский патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon провел разведывательный полет в районе Керченского пролива и Крымского полуострова. Об этом стало известно благодаря данным мониторингового портала PlaneRadar.

Сообщается, что воздушное судно с бортовым номером 168764 приписано к 10-й эскадрилье ВМС США (PATRECONWING TEN). Во время патрулирования самолет приблизился к береговой линии российского полуострова на расстояние чуть больше 24 км. Согласно сведениям того же PlaneRadar, днем ранее разведывательный полет в регионе выполнял также стратегический БПЛА США RQ-4A Global Hawk.

Отметим, в последнее время активность иностранных разведывательных самолетов близ российских границ значительно возросла, — полеты разведчиков были замечены в районе Крыма, Краснодарского края, в западной части Российской Федерации. Военное ведомство РФ призывало власти США отказаться от подобных действий, однако Пентагон каждый раз отвечал на это отказом.

По словам члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько, увеличивая количество полетов у российских границ, США добиваются двух целей: проводят разведывательную работу и демонстрируют решительность Вашингтона оказывать давление на Москву.

«Это может быт попыткой продемонстрировать силу, продемонстрировать желание США по-прежнему оказывать давление на Российскую Федерацию. Это также демонстрация своей военной мощи. Насколько я могу судить, ранее еще один военный самолет США приближался к Петербургу, хотя Россия также проявляла свою военную силу — противолодочный самолет Ту-142 недавно на небольшой высоте пролетел над американским военным кораблем. Пока что это все носит характер демонстрации», — заявил эксперт корреспонденту Федерального агентства новостей.

Гораздо больше неприятностей доставляют стратегические разведывательные беспилотники США, которые постоянно курсируют у границ Крыма и проводят облет территории народных республик Донбасса.

«Часто они подлетают максимально близко, а в некоторых случаях даже залетают в воздушное пространство России. Думаю, при определенных обстоятельствах именно беспилотные аппараты можно смело уничтожать. Это не несет какого-либо риска гибели американских летчиков, зато становится понятно, что мы не допустим открытой демонстрации враждебных намерении в отношении России и ее союзников. А это конкретная демонстрация силы, давление и угроза военного противостояния, которая, по мнению американцев должна заставить российское руководство пойти на какие-либо уступки», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, Boeing P-8 Poseidon — это патрульный противолодочный самолет, который стал заменой многоцелевого морского судна Lockheed P-3 Orion. В функции Poseidon входит обнаружение и уничтожение субмарин противника в районах патрулирования, разведка, участия в противокорабельных и спасательных операциях.