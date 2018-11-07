Восемь пострадавших при взрыве в колледже в Керчи получат по 400 тысяч рублей из федерального бюджета

Москва, 7 ноября. Восемь пострадавших при взрыве и стрельбе в политехническом колледже Керчи получат по 400 тысяч рублей из федерального бюджета. Об этом сообщила в среду региональная служба минтруда и соцзащиты.

Как уточнили в ведомстве, 3,2 миллиона рублей были выделены из средств резервного фонда российского правительства и направлены пострадавшим, которым, согласно судебно-медицинской экспертизе, была установлена степень тяжести вреда здоровью.

«По состоянию на 6 ноября выплата произведена на сумму 3,2 миллиона рублей», — уточнили в службе.

Трагедия в Керчи произошла 17 октября. Стрельбу и взрыв в колледже устроил студент четвертого курса. Его жертвами стали 21 человек, число пострадавших составило 52 человека. Ранее всем пострадавшим было выделено по 500 тысяч рублей из республиканского бюджета. Семьи погибших получили выплаты на общую сумму 39,5 миллиона рублей.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль контролирует процесс выплаты компенсаций пострадавшим в керченском политехническом колледже.