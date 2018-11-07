Москва, 7 ноября. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не проведут встречу в Париже. Как сообщает государственное радио Израиля «Кан», соответствующее уведомление пришло в Тель-Авив из Москвы.

По информации радиостанции, возможность проведения встречи обсуждалось секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым и главой Совета по национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом. Переговоры лидеров двух государств, утверждают журналисты, могли состояться 11 ноября.

По данным источника в канцелярии Нетаньяху, не проводить встречу попросила французская сторона. Париж настаивает, чтобы 11 ноября во французской столице не организовывали встречи и совещания, которые не относятся к мероприятиям, посвященным празднованию 100 лет со дня окончания Первой мировой войны.

Как сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, график Путина на мемориальных мероприятиях в Париже не дает возможности провести отдельную встречу с Нетаньяху.

Планировалось, что на полях в Париже российский президент встретится с американским коллегой Дональдом Трампом. Однако накануне стало известно, что российско-американский саммит во Франции также не состоится.