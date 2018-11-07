США пора смириться: в Иране назвали Россию альтернативой Америке на Ближнем Востоке

Тегеран, 7 ноября. Соединенным Штатам пора смириться с тем, что Российская Федерация — это влиятельная держава, которая становится альтернативой Америке на Ближнем Востоке. Башар Асад в Сирийской Арабской Республике остается у власти, а Вашингтон оказался в эпицентре крупной международной катастрофы. Об этом пишет иранское издание Farda.

Авторы издания указывают на то, что Россия, всегда твердая и непоколебимая в поддержке своих союзников, параллельно никогда не навязывает себя.

По мнению иранских журналистов, на фоне завершения военного конфликта в САР и перехода его в русло политического урегулирования американцам придется согласиться с тем, что мир изменился.

Американский ученый Стивен Кук недавно заявлял, что Сирия — яркий пример того, как США, оказавшись лицом к лицу с одной из самых масштабных мировых трагедий, не сделали совершенно ничего для ее предотвращения, пишет газета.

Кук выразил уверенность, что Вашингтон не извлек никаких уроков из своей бездеятельности в тех конфликтах, которые были в 90-е годы.

Российское государство выходит на мировую сцену как мощная влиятельная держава, которая была так необходима другим мировым лидерам для плодотворной работы, а не для конфликтов и авантюр, обращают внимание авторы статьи.

«Когда Россия впервые в 2014 году вмешалась в сирийский конфликт и использовала при этом свои вооруженные силы, она тем самым сообщила всему миру, во-первых, Западу важную весть: она более не готова стоять в стороне и равнодушно смотреть на то, как где-то на Ближнем Востоке возникает некий новый вакуум силы», — отмечает иранское издание.

Российский лидер Владимир Путин систематически доказывает, что в XXI веке Россия может быть чем-то большим, чем просто крупнейшим в мире продавцом вооружения, резюмирует Farda.