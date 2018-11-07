Проводите референдум, мы выезжаем: россияне посмеялись над страхами Испании из-за Малаги

Москва, 7 ноября. Россияне «кичатся» тем, что вернули себе Крым, хотя на самом деле мечтают об испанской провинции Малага, где на постоянной основе проживает наибольшее количество российских граждан, заявил корреспондент испанского издания El Mundo, расположенного в Москве, Хавьер Колас.

По мнению испанского журналиста, россияне, стоит только выпасть на родине снегу, начинают задумываться о «райских местах», в том числе и о Малаге. Колас вспомнил страницы истории, указав на то, что никто в настоящее время не вспоминает о проданной США Аляске, зато мечты о Бали, Барселоне и Кипре то и дело возникают в умах россиян.

Как утверждает в своей статье испанец, так называемая им «аннексия» крымского полуострова лишь отдалила Россию от других теплых мест, которые россияне «завоевали в индивидуальном порядке», отправившись туда по турпутевке или своим ходом. Мешают в данный момент еще сильнее «оккупировать» Малагу санкции и ослабление рубля, заявил корреспондент.

«Россия присоединила Крым в 2014 году при помощи казаков и агентов, подготовивших референдум», — пишет Колас.

А вот Малагу, по его мнению, «завоевали» посредством Русского музея, где благодаря усилиям посла Юрия Корчагина посетители могут увидеть полотна Василия Кандинского и Казимира Малевича. Кроме того, на днях президент РФ Владимир Путин наградил медалью Пушкина мэра Малаги Франсиско де ла Торре, в чем испанский журналист также разглядел тайный смысл.

Россияне, ознакомившиеся с написанным Коласом материалом, лишь посмеялись над страхами Испании из-за Малаги.

«Вот мне — россиянину, абсолютно фиолетово, где эта Малага», — отметил пользователь под ником Пенсионер из Сибири.

«Я так и не понял, испанцы Малагу что ль предлагают?» — задался вопросом один из комментаторов.

«Малаганаш!!!» — пошутил ТВ-ЧР по аналогии со ставшим известным выражением про Крым.

«Проводите референдум, мы выезжаем», — констатировал 1971volf.

Крым вошел в состав РФ демократическим путем в результате референдума, который прошел в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Большинство жителей полуострова проголосовало за присоединение Крыма к составу РФ. Севастополь стал городом федерального значения. Однако Украина по-прежнему считает республику своей, но «временно оккупированной» Россией территорией, и призывает страны Запада поддержать ее позицию, в связи с чем были введены антироссийские санкции.

Президент Российской Федерации заявлял, что для России данный вопрос о статусе Крыма закрыт окончательно.