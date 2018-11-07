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«Хочу президента, который вытащит меня из нищеты»: в Мадагаскаре стартовали выборы

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«Хочу президента, который вытащит меня из нищеты»: в Мадагаскаре стартовали выборы

Антананариву, 7 ноября. В Мадагаскаре стартовал первый тур президентских выборов. Избирательные участки открылись в 03.00 по времени Москвы, и должны завершить прием голосов в 14.00 по московскому времени.

«Хочу президента, который вытащит меня из нищеты»: в Мадагаскаре стартовали выборы

Почти 10 миллионов избирателей могут проголосовать за одного из 36 кандидатов, среди которых: три бывших президента страны, два экс-премьера, священники и рок-звезда. Как пишет Business-standard.com, один из кандидатов должен набрать 50% голосов избирателей, в обратном случае 19 декабря состоится второй тур выборов.

«Я хочу президента, который вытащит меня из нищеты», — сказала 60-летняя Элин Фараниайна в комментарии AFP.

По данным Всемирного банка, Мадагаскар является одной из беднейших стран мира, где четыре из пяти человек живут в крайней нищете.

Основными конкурентами последнего президента Мадагаскара Эри Радзаунаримампианины являются двое его предшественников. Марк Равалуманана, известный как «молочный магнат», находился на посту президента страны с 2002 по 2009 год.

Андри Радзуэлина, сменивший его, был у власти на должности президента высшей переходной администрации до 2013 года. Как пишет издание, до президентства Радзуэлина был промоутером ночного клуба, а во время своего нахождения у власти получил прозвище «ди-джей». Являлся одним из самых молодых руководителей стран в мире.

«Хочу президента, который вытащит меня из нищеты»: в Мадагаскаре стартовали выборы

Последний президент Мадагаскара Эри Радзаунаримампианина занимал пост президента страны с января 2014 года. В 2015 году столкнулся с попыткой импичмента, а в начале 2018 года в стране прошла волна протестов. 7 сентября Радзаунаримампианина объявил о своей отставке, так как для участия в выборах президент должен уйти с поста за 60 дней до дня голосования.

Автор: Регина Пак
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