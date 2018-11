«Хочу президента, который вытащит меня из нищеты»: в Мадагаскаре стартовали выборы

Антананариву, 7 ноября. В Мадагаскаре стартовал первый тур президентских выборов. Избирательные участки открылись в 03.00 по времени Москвы, и должны завершить прием голосов в 14.00 по московскому времени.

Почти 10 миллионов избирателей могут проголосовать за одного из 36 кандидатов, среди которых: три бывших президента страны, два экс-премьера, священники и рок-звезда. Как пишет Business-standard.com, один из кандидатов должен набрать 50% голосов избирателей, в обратном случае 19 декабря состоится второй тур выборов.

First vote cast here in Diego Suarez! Here's hoping for a peaceful and successful #Madagascar presidential election today. #MDG2018 pic.twitter.com/ttq0ped183