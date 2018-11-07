Плохая новость: политики и эксперты комментируют «потрясающий успех» Трампа на выборах

В Соединенных Штатах завершились промежуточные выборы в Конгресс (двухпалатный парламент, состоящий из Палаты представителей и Сената). На этих выборах переизбирались члены Палаты представителей и 33 из 100 сенаторов. По результатам выборов Республиканская партия с незначительным преимуществом сохранила за собой контроль над Сенатом, однако демократы получили большинство в Палате представителей.

При этом президент США Дональд Трамп назвал результаты выборов «потрясающим успехом». Напомним, на выборах 2016 года, когда президентом был избран республиканец Трамп, большинство в обеих палатах Конгресса также получили представители Республиканской партии.

Tremendous success tonight. Thank you to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2018

«Промежуточные выборы в Конгресс США давно не привлекали такого внимания в мире и не вызывали ажиотажа в самой Америке, поскольку сами Соединенные Штаты так же давно не выступали в международных делах со столь противоречивых позиций и не были столь резко расколоты внутри», — прокомментировал эти итоги в своем Facebook председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

По мнению Косачева, никто не сомневался, что эти выборы станут референдумом за или против действующего президента США Дональда Трампа, который так и заявил:

«Моего имени нет в бюллетене, но это референдум обо мне».

Член-корреспондент Академии военных наук (АВН) американист Сергей Судаков считает, что выборы в Конгресс США в очередной раз продемонстрировали серьезный раскол в американском обществе.

«Как уже неоднократно говорилось, Соединенные Штаты сегодня являются расколотой страной, поэтому мы видим, что в Конгрессе большинство получают демократы; в Сенате перевес имеют республиканцы, но этот перевес крайне мал, — отметил Судаков в комментарии Федеральному агентству новостей. — Что это означает? Это означает, что Дональд Трамп будет чувствовать себя гораздо менее уверенно в принятии внешнеполитических решений. Именно поэтому буквально за два дня до голосования он в своих предвыборных пропагандистских речах начинает говорить, что является президентом всех американцев. То есть, по большому счету, Трамп дает понять, что готов идти на компромисс с теми демократами, которые получили большинство в Конгрессе».

По словам политолога, если бы Трамп занял более жесткую позицию по отношению к своим политическим противникам, он мог получить очень сильную оппозицию в Конгрессе.

«В своем сегодняшнем сообщении Трамп говорит, что очень доволен результатами выборов, потому что у Белого дома есть очень хорошие инструменты работы с обеими палатами Конгресса, в том числе с Сенатом, — отметил эксперт. — Ведь Сенат, который попросту является самой большой надзорной плеткой над правительством Соединенных Штатов, так или иначе остается под контролем республиканцев».

Конгресс всегда заинтересован в формировании некого курса, который в конечном итоге так или иначе формирует президент США, подчеркнул Судаков.

«Определенные лоббистские группировки, с которыми привычно работать Белому дому, прекрасно понимают, что даже имея большинство в прошлом Конгрессе, Трамп все равно был связан по рукам и ногам. Здесь играет роль не то, кто конкретно от какой партии избран, а то, кто персонально стал конгрессменом и сенатором, потому что договоренности везде идут на персональном, а не на партийном уровне», — подчеркнул Судаков.

Не надо забывать еще одно, напомнил собеседник ФАН: избиратель в Соединенных Штатах уже давно перестал быть «преданным» избирателем.

«По большому счету, если я голосовал на президентских выборах за Трампа, который представляет Республиканскую партию, это совершенно не значит, что на выборах в Конгресс и в другие законодательные органы власти я снова поддержу республиканцев. В США уже давно не существует системы «пожизненного избирателя». Так называемых ядровых «пожизненных избирателей» там остались доли процента. Сейчас избиратель всегда конъюнктурен и голосует за того персонального кандидата, который ему нравится, а партийная принадлежность тут уже не имеет определяющего значения», — подчеркнул американист.

«Исходя из этого можно предположить, что Трампу в первое время будет достаточно сложно наладить отношения с Конгрессом. Но я полагаю, что на ближайшее время все балансы сил будут сохранены. Недаром сегодня основной призыв средств массовой информации, которые исходят в частности от канала Fox, таков: «Дорогие законодатели, давайте заниматься законодательством, а не расследованиями», — резюмировал Сергей Судаков.

А вот как подытожил результаты американских промежуточных выборов Константин Косачев: