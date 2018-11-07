Курс рубля в начале торгов снижается к доллару и евро

Москва, 7 ноября. Курс российского рубля сдержанно снижается в начале торгов, при этом американская валюта растет к слабее, чем европейская. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным торгов, курс американского доллара расчетами «завтра» на 10​​​.03 по московскому времени среды рос на четыре копейки и составлял 66,15 рубля, курс евро — на 10 копеек больше — до 75,64 рубля.

По мнению экономистов, национальная валюта РФ укреплялась к доллару вечером 6 ноября из-за спроса мировых инвесторов на российские активы.

Отмечалось, что отмена полноформатной встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, которая должна была пройти 11 ноября в Париже, не отразилась на курсе рубля, пишет «Свободная пресса».