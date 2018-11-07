Лукашенко назвал Октябрьскую революцию символом «новых надежд»

Минск, 7 ноября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Октябрьскую революцию символом «обновления, освобождения от угнетения и новых надежд» для трудящихся. Об этом он заявил, поздравляя граждан с Днем Октябрьской революции, который ежегодно отмечается в Белоруссии 7 ноября.

«В летописи человечества эта поистине эпохальная дата стала для трудящихся всего мира символом обновления, освобождения от угнетения и новых надежд на светлое будущее», — говорится в поздравительном послании.

Лукашенко отметил, что к событиям прошлого можно относиться по-разному, однако, по словам белорусского лидера, именно в Октябрьскую революцию были заложены основы для национального возрождения народов и их право на самоопределение.

Глава Белоруссии подчеркнул, что «созидательный труд, уважение к истории, славным традициям и свершениям многих поколений» сплачивают общество в стране, которая сегодня развивается по собственному пути.