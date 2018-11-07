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Сирия: РФ за сутки зафиксировала четыре нарушения в провинциях Латакия и Алеппо

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Сирия: РФ за сутки зафиксировала четыре нарушения в провинциях Латакия и Алеппо

Дамаск, 7 ноября. Российские военнослужащие за прошедшие 24 часа зафиксировали четыре случая стрельбы в Сирийской Арабской Республике, турецкие — ни одного. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны России, опубликованном в среду на сайте военного ведомства.

В Минобороны РФ отметили, что число нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований в зоне деэскалации в Идлибе не сокращается.

Российские наблюдатели за прошедшие сутки зафиксировали четыре случая стрельбы в провинциях Латакия и Алеппо. В результате обстрелов ранения получили восемь сирийских военнослужащих, уточнили в ведомстве.

«Турецкой частью представительства нарушений не зафиксировано», — говорится в сообщении.

Накануне РФ за сутки зафиксировала одно нарушение в провинции Латакия.

Автор: Андрей Крылов
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