Сирия: РФ за сутки зафиксировала четыре нарушения в провинциях Латакия и Алеппо

Дамаск, 7 ноября. Российские военнослужащие за прошедшие 24 часа зафиксировали четыре случая стрельбы в Сирийской Арабской Республике, турецкие — ни одного. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны России, опубликованном в среду на сайте военного ведомства.

В Минобороны РФ отметили, что число нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований в зоне деэскалации в Идлибе не сокращается.

Российские наблюдатели за прошедшие сутки зафиксировали четыре случая стрельбы в провинциях Латакия и Алеппо. В результате обстрелов ранения получили восемь сирийских военнослужащих, уточнили в ведомстве.

«Турецкой частью представительства нарушений не зафиксировано», — говорится в сообщении.

Накануне РФ за сутки зафиксировала одно нарушение в провинции Латакия.