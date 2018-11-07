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Российские специалисты завершили переоборудование C-300 в Сирии

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Российские специалисты завершили переоборудование C-300 в Сирии

Москва, 7 ноября. Зенитные ракетные комплексы С-300ПМ/ПМ-2, доставленные Россией в Сирийскую Арабскую Республику, переоборудованы в экспортную версию С-300ПМУ-2 «Фаворит». Российские специалисты, проводившие данные работы, вернулись на родину.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник, ЗРК С-300ПМ/ПМ-2 являются своего рода «гибридом», включающим элементы обоих комплексов. Технические специалисты оборонных предприятий РФ завершили их переоборудование в экспортный вариант С-300ПМУ-2.

В настоящее время осталось завершить подготовку на технике сирийских военных, все три дивизиона С-300ПМУ-2 готовы к боевой работе в условиях САР.

Напомним, как сообщалось ранее, власти Израиля опасаются, что вооруженные российскими ЗРК С-300 сирийские военные могут попытаться сбить самолет на территории еврейского государства. 

Автор: Тимур Румянцев
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