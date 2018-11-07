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Экономика

Медведев подписал постановление о стабилизации рынка топлива

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Медведев подписал постановление о стабилизации рынка топлива

Москва, 7 ноября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в среду подписал постановление о стабилизации и развитии российского рынка нефтепродуктов.

В документе утверждается соглашение властей РФ с нефтяными компаниями о мерах, которые стабилизируют внутренний рынок топлива. Выполнить постановление правительство РФ поручило Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе.

«На базе вот этого постановления Министерству энергетики вместе с антимонопольной службой вменяется в обязанность заключить с хозяйственными субъектами соглашение о принятии мер по стабилизации и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов», — пояснил Медведев.

Ранее, комментируя ситуацию на международном топливном рынке, премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что в настоящее время цены на нефть достигли приемлемого для РФ уровня. Он добавил, что максимальные цены на нефть Москве невыгодны.

Автор: Василий Котов
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