Медведев подписал постановление о стабилизации рынка топлива

Москва, 7 ноября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в среду подписал постановление о стабилизации и развитии российского рынка нефтепродуктов.

В документе утверждается соглашение властей РФ с нефтяными компаниями о мерах, которые стабилизируют внутренний рынок топлива. Выполнить постановление правительство РФ поручило Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе.

«На базе вот этого постановления Министерству энергетики вместе с антимонопольной службой вменяется в обязанность заключить с хозяйственными субъектами соглашение о принятии мер по стабилизации и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов», — пояснил Медведев.

Ранее, комментируя ситуацию на международном топливном рынке, премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что в настоящее время цены на нефть достигли приемлемого для РФ уровня. Он добавил, что максимальные цены на нефть Москве невыгодны.