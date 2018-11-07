Донбасс: ВСУ за сутки обстреляли 10 населенных пунктов ДНР

Донецк, 7 ноября. Украинская армия выпустила по территории Донецкой народной республики 53 боеприпаса за минувшие сутки, нарушив режим прекращения огня 16 раз. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

По словам руководителя представительства ДНР в СЦКК Руслана Якубова, под обстрел со стороны украинских военных попали село Коминтерново на юге ДНР, горловские поселки шахты имени Гагарина, имени Изотова и поселок Зайцево, Ясиноватая, прилегающее к ней село Крутая Балка и поселок Каштановое, шахты Трудовская на окраинах и в окрестностях Донецка, поселки Александровка, село Спартак.

Как отметил Якубов, ВСУ открывали огонь из гранатометов, минометов калибром 82 мм, артиллерии калибром 122 мм, крупнокалиберного стрелкового оружия.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины четыре раза за минувшие сутки открывали огонь по позициям Народной милиции Луганской народной республики.