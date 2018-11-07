Медведев объяснил, зачем США вводят санкции против других стран

Москва, 7 ноября. Соединенные Штаты вводят санкции против других государств исключительно для решения собственных внутриполитических задач. Об этом заявил журналистам председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

«Такое ощущение, что чем яростнее разгорается политическая борьба в США, тем с большим остервенением они плодят эти санкции в отношении самых разных участников международных сообществ», — подчеркнул глава кабинета министров России.

Он напомнил, что сегодня в Америке прошли промежуточные выборы с определенными результатами, на которые можно посмотреть по-разному. Медведев указал на то, что это внутреннее дело американских властей.

«Санкции, разговоры о них против Ирана, санкциях в отношении Российской Федерации, ограничениях по поставкам и введении пошлин в отношении Евросоюза, Китая делаются для того, чтобы решить внутриполитические задачи», — объяснил премьер РФ.

Напомним, в начале мая американский президент Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения по иранской ядерной сделке и обещал не только вернуть старые, но и ввести новые антииранские санкции. Первая часть американских ограничений была возобновлена 7 августа.

В сентябре американский Госдеп ввел санкции против оборонной структуры КНР из-за закупки у России истребителей Су-35 и ЗРК С-400. Как отмечали в дипломатическом ведомстве США, санкции нацелены на ограничение российской торговли оружием. Пекин назвал действия США нарушением международного права.