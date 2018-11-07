Медведев пообещал компаниям поддержку правительства на фоне санкций США

Пекин, 7 ноября. Правительство Российской Федерации готово поддержать российские компании, на которые окажут влияние американские санкции, заверил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Все это неприятно и, конечно, заставит нас определенные решения принимать в случае необходимости, в том числе и по поддержке отдельных компаний, крупных компаний, если они окажутся под такого рода санкциями», — сказал глава правительства РФ.

Напомним, поводом для введения ограничительных мер против России стало так называемое «дело Скрипалей». В марте бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в британском Солсбери с признаками отравления нервно-паралитическим газом. Лондон и Вашингтон обвинили в произошедшем Москву, при этом не подкрепив свои нападки весомыми доказательствами. В РФ неоднократно отмечали, что обвинения голословны, а российская сторона готова принять участие в расследовании дела.

В минувший вторник представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт сообщила, что ведомство намерено действовать согласно закону о химическом и биологическом оружии, который требует введения новых антироссийских санкций, поскольку Москва якобы не выполнила требования Вашингтона по «делу Скрипалей».

Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко, комментируя данное заявление Вашингтона, подчеркнул, что угроза введения второго раунда санкций США против России по «делу Скрипалей» раздражает бизнес и тормозит развитие торговых отношений между государствами.