В Великобритании 80-килограммовый пес умер из-за фейерверка

Москва, 7 ноября. В Великобритании 80-килограммовый пес породы московская сторожевая получил сердечный приступ из-за фейерверков и умер, передает Daily Mail.

Собака жила в приюте в графстве Большой Манчестер. В ночь на 5 ноября местные жители праздновали Ночь Гая Фокса, которую в Британии принято отмечать фейерверками. В это время сотрудники приюта, зная, что собаки плохо реагируют на громкие звуки, держали своих подопечных взаперти, однако потом выпустили на улицу.

Неожиданно поблизости от приюта был запущен новый фейерверк. Собаки испугались и побежали в здание, однако 80-килограммовому псу Уинстону сделать это не удалось. Он попытался забраться под настил, но не поместился туда. Из-за испуга у Уинстона случился сердечный приступ, и он умер.

В приют 80-килограммовый пес попал из Болгарии. Собаку спасли от избивавших ее хозяев. У Уинстона была болезнь сердца.