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В Великобритании 80-килограммовый пес умер из-за фейерверка

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В Великобритании 80-килограммовый пес умер из-за фейерверка

Москва, 7 ноября. В Великобритании 80-килограммовый пес породы московская сторожевая получил сердечный приступ из-за фейерверков и умер, передает Daily Mail.

Собака жила в приюте в графстве Большой Манчестер. В ночь на 5 ноября местные жители праздновали Ночь Гая Фокса, которую в Британии принято отмечать фейерверками. В это время сотрудники приюта, зная, что собаки плохо реагируют на громкие звуки, держали своих подопечных взаперти, однако потом выпустили на улицу.

В Великобритании 80-килограммовый пес умер из-за фейерверка

Неожиданно поблизости от приюта был запущен новый фейерверк. Собаки испугались и побежали в здание, однако 80-килограммовому псу Уинстону сделать это не удалось. Он попытался забраться под настил, но не поместился туда. Из-за испуга у Уинстона случился сердечный приступ, и он умер.

В приют 80-килограммовый пес попал из Болгарии. Собаку спасли от избивавших ее хозяев. У Уинстона была болезнь сердца.

Автор: Василий Котов
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