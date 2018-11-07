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Пьяный житель Украины без документов хотел попасть в Крым по железнодорожной дамбе

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Пьяный житель Украины без документов хотел попасть в Крым по железнодорожной дамбе

Симферополь, 7 ноября. Пограничники задержали мужчину, который пытался проникнуть в Крым с Украины пешком по железнодорожной дамбе. Об этом говорится в сообщении крымского пограничного управления Федеральной службы безопасности России.

Отмечается, что мужчина ночью пытался незаконно проникнуть на российскую территорию через дамбу, проходящую вдоль водохранилища химического завода «Титан». Как уточнили в Федеральной службе безопасности, житель Украины шел в обход специализированных пунктов пропуска. Его нашли без документов, удостоверяющих личность. При этом сотрудники ФСБ выяснили, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Сопротивления задержанию он не оказал, отвечать на вопросы силовиков отказался.

Сейчас устанавливается личность гражданина и уточняются все обстоятельства инцидента.

Пьяный житель Украины без документов хотел попасть в Крым по железнодорожной дамбе

Автор: Алия Садыкова
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