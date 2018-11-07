РФ и КНР подпишут контракт по созданию тяжелого вертолета

Пекин, 7 ноября. РФ и КНР «в ближайшие дни» подпишут контракт о создании совместного российско-китайского тяжелого вертолета AHL. Об этом сообщает ТАСС.

«Осталось уладить только протокольно-технические формальности», — сообщил журналистам источник в кабмине РФ на 23-й регулярной встрече глав правительств России и Китая в Пекине.

По итогам встречи глав правительств китайская компания Avicopter и «Вертолеты России» подпишут генконтракт и все субконтракты по созданию тяжелого вертолета Advanced Heavy Lifter, о чем сообщал ранее первый заместитель руководителя Аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

Напомним, ранее сообщалось, что главам правительств России и Китая представлен проект соглашения о расчетах в национальных валютах.