РФ и КНР подпишут контракт по созданию тяжелого вертолета
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Пекин, 7 ноября. РФ и КНР «в ближайшие дни» подпишут контракт о создании совместного российско-китайского тяжелого вертолета AHL. Об этом сообщает ТАСС.
«Осталось уладить только протокольно-технические формальности», — сообщил журналистам источник в кабмине РФ на 23-й регулярной встрече глав правительств России и Китая в Пекине.
По итогам встречи глав правительств китайская компания Avicopter и «Вертолеты России» подпишут генконтракт и все субконтракты по созданию тяжелого вертолета Advanced Heavy Lifter, о чем сообщал ранее первый заместитель руководителя Аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Напомним, ранее сообщалось, что главам правительств России и Китая представлен проект соглашения о расчетах в национальных валютах.