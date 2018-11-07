В ЛНР заявили об отсутствии обстрелов в Донбассе со стороны ВСУ

Луганск, 9 ноября. Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) не зафиксировала обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе за прошедший день. Об этом сообщает в среду пресс-служба оборонного ведомства ЛНР.

Киевские власти в апреле 2014 года начали боевые действия против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Согласно последней информации ООН, жертвами конфликта стали более 10 тыс. человек.

Как сообщала «Газета.Ru», конфликт пытаются урегулировать также в рамках встреч в Минске контактной группы, но Киев систематически нарушает договоренности и обстреливает населенные пункты республик Донбасса.