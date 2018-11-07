Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новороссия

В ЛНР заявили об отсутствии обстрелов в Донбассе со стороны ВСУ

46
0 Оставить комментарий

В ЛНР заявили об отсутствии обстрелов в Донбассе со стороны ВСУ

Луганск, 9 ноября. Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) не зафиксировала обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе за прошедший день. Об этом сообщает в среду пресс-служба оборонного ведомства ЛНР.

Киевские власти в апреле 2014 года начали боевые действия против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Согласно последней информации ООН, жертвами конфликта стали более 10 тыс. человек.

Как сообщала «Газета.Ru», конфликт пытаются урегулировать также в рамках встреч в Минске контактной группы, но Киев систематически нарушает договоренности и обстреливает населенные пункты республик Донбасса.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.