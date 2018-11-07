Мария Максакова отозвала иск к мужу, но готовится подать два новых. ФАН-ТВ

В Пресненском суде Москвы рассматривали иск Марии Максаковой к новому мужу Далхату Халаеву, а также покупателю квартиры артистки Мурату Мержоеву. Ни истец, ни ответчик на заседание не пришли. Представитель Максаковой, адвокат Анна Лазарева заявила ходатайство об отмене искового заявления.

«Они отказались от исковых требований, на этом заседание закончилось. Связано с тем, что они подали другой иск, беседа по которому назначена на послезавтра в 12 часов, в связи с этим иском первый был не нужен», – говорит Рустам Теуважев, адвокат Далхата Халаева.

После заседания адвокат Далхата Халаева сообщил, что изначально был выбран не совсем правильный путь защиты интересов Марии Максаковой, в новом иске будет более правильный вариант.