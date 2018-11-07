Боевая летающая тарелка: эксперт оценил полет новейшего Су-57

‍В Сети появилась видеозапись маневров новейшего российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57. Кадры, снятые с борта военно-транспортного самолета Ан-12, опубликовал телеканал «Звезда».

На записи виден полет двух истребителей над Астраханской областью. Су-57 двигаются на довольно низкой высоте и выполняют несколько маневров, в том числе бочку, демонстрируя «рубленые» формы планера и трапециевидное крыло.

«Только что до этого здесь был Су-30СМ. Когда подходит Т-50 (заводской индекс Су-57. — Прим. ФАН), кажется, что это воздушная летающая тарелка», — сообщает в кадре ведущий программы «Военная приемка» Алексей Егоров.

Летчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей объяснил, почему форма планера новейшего истребителя выполнена с использованием острых углов.

«Острые углы означают, что самолет может развивать несколько скоростей звука. Есть такое понятие как число Маха — это 340 метров в секунду или же 1224 км\ч. И вот эти все скосы и углы определенной формы помогают развивать большие скорости. Если смотреть на дозвуковые самолеты, то там все обтекаемое, — кабина, законцовка крыла скругленная. На больших скоростях, это по аэродинамике, самолет со скругленным крылом может затягивать в пикирование. А сейчас поняли, — чтобы достичь больших скоростей звука, необходимо менять конструкцию самолета, так как привычная обтекаемость не позволяет достичь максимальных скоростей», — поясняет эксперт.

Более того, кромки крыла и других элементов фюзеляжа Су-57 ориентированы в нескольких строго ограниченных направлениях и углах, что играет большую роль в реализации комплекса мер по уменьшению радиолокационной заметности воздушного судна.

«Это помогает делать самолет не таким заметным для радаров. Там еще используется специальный материал, который не отражает радиоволны, а частично их поглощает. И вот такая форма, плюс этот материал создают впечатление боевой летающей тарелки», — заключил аналитик.

Напомним, Су-57 — это многоцелевой истребитель пятого поколения для ВКС РФ. Разработкой ударного малозаметного самолета занимаются инженеры-конструкторы ОКБ Сухого. Истребитель предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей с применением систем ПВО, дальней разведки, а также для разрушения системы управления авиацией противника. Серийную партию из 12 машин российские ВКС получат в 2019 году.