Новый кроссовер Haval F7 оценили в миллион рублей

Пекин, 7 ноября. Китайский концерн Great Wall объявил о старте продаж нового кроссовера Haval F7. Автомобиль уже доступен в шести вариантах исполнения в Китае, а на российском рынке появится весной 2019 года.

Цена автомобиля в базовой комплектации составляет 109 000 юаней — около одного миллиона рублей. Топ-версия оценивается в 149 000 юаней, что составляет около 1,4 миллиона рублей.

Автомобиль оснащен турбированными моторами объемом 1,5 и два литра на 150 и на 190 лошадиных сил. В базовом исполнении кроссовера предполагается передний привод. Фирменную систему полного привода можно приобрести за доплату.

Кроссовер также оснащен новейшей системой безопасности, пишет Njcar.ru.

В первом квартале 2019 года Haval F7 начнут собирать на новом заводе Haval в Тульской области. Производственная мощность предприятия составит 80 тысяч автомобилей в год.