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В ТПП России заявили, что угроза новых санкций США против РФ тормозит развитие торговли

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В ТПП России заявили, что угроза новых санкций США против РФ тормозит развитие торговли

Москва, 7 ноября. Угроза введения второго раунда санкций Соединенных Штатов Америки против России по «делу Скрипалей» раздражает бизнес и тормозит развитие торговых отношений между государствами. Об этом рассказал вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко.

По его словам, сокращение дипломатических отношений «находится на волоске». Как пишет РИА Новости, Падалко уточнил, что из-за готовности Вашингтона ввести новые санкции «никто трагедии не делает». При этом он добавил, что американцы отказались в «полномасштабном формате встретиться в Париже» с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «не уверен» во встрече с Путиным во время саммита во Франции, который пройдет 11 ноября. При этом он не исключил встречу со своим российским коллегой в Аргентине.

В ТПП России заявили, что угроза новых санкций США против РФ тормозит развитие торговли

Автор: Алия Садыкова
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