Маск пообещал, что Tesla выпустит самый быстрый спорткар в мире

Нью-Йорк, 7 ноября. Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что Roadster второго поколения станет самым быстрым серийным спорткаром на планете. Об этом он рассказал в интервью изданию Recode.

«Для нас очень важно создать электрокар, который будет динамичнее любой самой быстрой бензиновой машины», — отметил он.

Прототип Tesla Roadster второго поколения был презентован минувшей осенью. Автомобиль оснащен тремя электрическими агрегатами, которые позволяют разогнать транспортное средство до 96 километров в час всего за 1,9 секунды. Максимальная скорость спорткара — 400 километров в час.

В течение ближайших лет корпорация Tesla собирается выпустить компактный кроссовер Model Y, который создадут на платформе Model 3, а также электрическую фуру Tesla Semi.

Ранее стало известно, что Маск купил акции Tesla на 10 миллионов долларов.