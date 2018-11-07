«Антитрамповского реванша не произошло»: в Совфеде объяснили, кто победил на выборах в конгресс США

Москва, 7 ноября. На выборах в американский конгресс не произошло «антитрамповского реванша» демократов, заявил в среду член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.

Морозов объяснил, что по итогам голосования ни одна из американских партий не победила.

«Республиканцы могут утратить контроль над нижней платой. Сенат останется за ними. Но это не дает ни одной из партий такого перевеса, который можно назвать политический победой», — отметил он в беседе с РИА Новости.

По мнению сенатора, после выборов в конгресс политика США не претерпит серьезных изменений, в том числе по российскому направлению. При этом, по словам Морозова, американское общество все еще расколото фигурой президента страны Дональда Трампа.

«Причем расколото строго пополам, без перевеса одной из сторон», — добавил политик.

Выборы в конгресс США состоялись накануне. Как сообщала «Газета.ру» со ссылкой на Associated Press, по итогам голосования республиканцы сохранили контроль над сенатом: они получили 51 мандат. При этом демократы, по оценкам CNN, получили 238 мест в палате представителей.