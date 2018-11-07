Жена и трое детей: Михалков рассказал о двойной жизни Филарета

Москва, 7 ноября. Предстоятель неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет ведет двойную жизнь: у него есть гражданская супруга и трое детей. Об этом заявил российский режиссер Никита Михалков.

По его словам, Филарет пытается скрыть эту сторону своей биографии.

«Двойная жизнь: гражданская жена, трое детей, которых заставляют называть его «владыка». Он это скрывает», — сказал Никита Михалков в эфире «ТВ Центр».

Режиссер отметил, что нелегитимная автокефалия не дает права проводить религиозные обряды: причастие, отпевание, крещение. Причем, напомнил Михалков, Филарет сам говорил об этом несколько лет назад. По словам режиссера, все это означает, что предстоятель УПЦ КП обманывает прихожан своей церкви.

«Именно на этих людях — жадных до денег и власти — наши коллеги с Запада строят свою политику», — резюмировал Никита Михалков.

Напомним, в сентябре патриарх Константинопольский Варфоломей назначил экзархов в Киев в рамках «подготовки к автокефалии» украинской церкви. Данный шаг, отметили в Русской православной церкви, может привести к расколу веры. Однако Константинополь все же отменил действие акта XVII века, согласно которому Киевская митрополия передавалась под юрисдикцию Московского патриархата. В РПЦ это решение назвали «канонически ничтожным», так как оно противоречит всем церковным нормам.

Власти Украины и неканонические церковные организации пытаются добиться получения томоса об автокефалии от Константинополя. Однако его может получить только предстоятель «объединенной церкви». Отметим, что Константинопольский патриархат также снял обвинения с глав двух раскольничьих церквей Украины: предстоятеля УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной церкви Макария.

В ответ на это РПЦ решила разорвать евхаристическое общение с Константинополем. В Московском патриархате также отметили, что надеются на изменение позиции Константинопольского патриархата по Украине.