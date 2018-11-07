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Военный грузовик въехал в жилой дом в Японии

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Военный грузовик въехал в жилой дом в Японии

Токио, 7 ноября. В японской префектуре Аомори военный грузовик въехал в жилой дом. В результате инцидента никто не пострадал.

Как передает газета «Асахи», утром в среду недалеко от трассы 338 в городе Оирасэ в один из жилых домов врезался военный грузовик, перевозивший коммуникационное оборудование. Из-за столкновения часть фасада здания обрушилась. Однако хозяев в доме не было, они не пострадали.

Два мужчины, которые находились в грузовике, также не получили серьезных травм. Как уточняется, грузовик следовал на базу военно-воздушных сил самообороны Японии Мисава.

По факту произошедшего штаб японских сил самообороны начал расследование.

Автор: Василий Котов
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