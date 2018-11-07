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Турецкий посол рассказал о темах следующей встречи по Сирии в Астане

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Турецкий посол рассказал о темах следующей встречи по Сирии в Астане

Астана, 7 ноября. Посол Турции в Казахстане Невзат Уянык рассказал, чего ожидают в Анкаре на международной встрече в Астане по урегулированию ситуации в Сирийской Арабское Республике. По его словам, предполагается, что будут рассмотрены  вопросы укрепления мер доверия и работы зоны деэскалации в Идлибе.

«Мы надеемся, что будут рассматриваться вопросы укрепления мер доверия, их применение непосредственное «на земле» в Сирии, вопросы, касающиеся условий действия зоны деэскалации в Идлибе», — отметил турецкий дипломат,  отвечая на вопрос о повестке предстоящих переговоров в Астане.

Говоря о следующих встречах, Уянык отметил, что на них будут рассмотрены более практические вопросы того, что в настоящее время происходит в САР. Кроме того, вопросы, которые касаются гуманитарного аспекта сирийского конфликта, также будут рассматриваться, добавил дипломат.

Ранее в пресс-службе Кремля заявляли, что «астанинский формат» переговоров показал свою эффективность. 

Автор: Тимур Румянцев
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