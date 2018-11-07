Стало известно, как можно избежать обмана на новогодних распродажах

Москва, 7 ноября. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ в преддверии новогодних распродаж напомнила россиянам, что любой товар, купленный по акции, можно обменять или вернуть в том же порядке, что и обычный.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора. Как отметили специалисты, людей часто обманывают, говоря, что товар, приобретенный по скидкам, нельзя вернуть или обменять. В ведомстве уточнили, что продукт, купленный по акции, можно вернуть или обменять в том же порядке, что товар, купленный по обычным ценам.

Это можно сделать, если вещь не подошла потребителю по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации. Права россиян прописаны в законе «О защите потребителей». Обмен или возврат возможен в течение 14 дней. При этом, если покупатель в купленном товаре найден недостаток, то может попросить заменить его на другой той же модели. Как пишет «ФедералПресс», также можно попросить снизить цену.