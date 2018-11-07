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Стало известно, как можно избежать обмана на новогодних распродажах

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Стало известно, как можно избежать обмана на новогодних распродажах

Москва, 7 ноября. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ в преддверии новогодних распродаж напомнила россиянам, что любой товар, купленный по акции, можно обменять или вернуть в том же порядке, что и обычный.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора. Как отметили специалисты, людей часто обманывают, говоря, что товар, приобретенный по скидкам, нельзя вернуть или обменять. В ведомстве уточнили, что продукт, купленный по акции, можно вернуть или обменять в том же порядке, что товар, купленный по обычным ценам.

Это можно сделать, если вещь не подошла потребителю по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации. Права россиян прописаны в законе «О защите потребителей». Обмен или возврат возможен в течение 14 дней. При этом, если покупатель в купленном товаре найден недостаток, то может попросить заменить его на другой той же модели. Как пишет «ФедералПресс», также можно попросить снизить цену.

Стало известно, как можно избежать обмана на новогодних распродажах

Автор: Алия Садыкова
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