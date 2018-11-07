В Совфеде отреагировали на угрозы США ввести новые санкции

Госдеп допустил введение новых санкций против России из-за так называемого «дела Скрипалей». Об этом сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов Хезер Науэрт.

«Мы намерены действовать в соответствии с положениями закона о нераспространении химического и биологического оружия, который требует от нас введения дополнительных санкций», — сказала американский дипломат.

По словам Науэрт, США «не могут подтвердить», что Россия выполняет требования американского законодательства.

«Мы планируем ввести в действие очень жесткий второй пакет санкций», — заключила спикер Госдепартамента.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал угрозы Госдепа ввести новые санкции против РФ. По словам парламентария, ограничительные меры никак не могут повлиять на российскую внешнюю и внутреннюю политику.

«Санкции реальны, американцы последовательно продолжают эту политику, и не только в отношении нашей страны. Мы уже привыкли жить в режиме санкций. Россия — это не банановая республика, которую можно запугать санкциями или заставить изменить свой курс развития. Будем привыкать и приспосабливаться жить в условиях санкций», — резюмировал член высшей палаты парламента.

Напомним, ранее глава комитета по иностранным делам палаты представителей США Эд Ройс заявил, что американские власти пришли к выводу, что Москва не выполнила выдвинутые Вашингтоном условия. Парламентарии заявляли, что в случае их невыполнения введут вторую часть пакета ограничительных мер, направленных против России.

Первый пакет санкций Соединенных Штатов в отношении России по обвинениям со стороны Вашингтона в «применении химического оружия в британском Солсбери» вступил в силу 27 августа. Он предусматривает сокращение сотрудничества между двумя государствами в экономической сфере.

Стоит подчеркнуть, что Россия в рамках заключенных международных договоренностей уничтожила все химическое оружие, которое было расположено на ее территории. США же до сих пор не выполнили этих требований.