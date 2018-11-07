Шугаев объяснил, почему системы ПВО США проигрывают по характеристикам российским

Москва, 7 ноября. Системы противовоздушной обороны (США) проигрывают по техническим параметрам российским. Об этом заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

Он выразил уверенность в том, что американские системы ПВО проигрывают отечественным, поскольку преимущество российских систем заключается в дальности обнаружения и ликвидации целей. Кроме того, по его словам, российские системы ПВО более точные, с огромной скоростью развертывания, возможностями противодействия любым атакам, передает ТАСС.

Шугаев обратил внимание на то, что российские разработчики могут предложить эксклюзивные комплексные решения, которые «позволяют вооружить заказчика «полным арсеналом» средств различной дальности. При этом он подчеркнул, что спрос на российские системы постоянно растет, невзирая на антироссийские ограничения со стороны США.

«Даже в условиях санкционного давления спрос на такие универсальные решения будет возрастать», — подчеркнул он.

Однако Шугаев отметил, что на некоторые рынки вход для отечественных систем ПВО большой дальности не доступен, поскольку их покупка моментально «попадает в политическую плоскость».