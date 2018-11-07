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«Росконтроль» назвал марки лучшего куриного филе

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«Росконтроль» назвал марки лучшего куриного филе

Москва, 7 ноября. Эксперты «Росконтроля» назвали марки лучшего куриного филе, которое можно найти на прилавках российских магазинов. Результаты исследования были опубликованы на сайте центра.

Специалисты проверили шесть брендов куриного филе: «Петелинка», «Троекурово», «Куриное царство», «Первая свежесть», «Мираторг», «Ржевское подворье». Продукт оценивали по таким критериям, как безопасность, калорийность, свежесть и уровень жирности.

Безопасными были признаны все проверенные бренды, гормоны и антибиотики ни в одном из образцов найдены не были. Самым свежим эксперты назвали куриное филе марки «Мираторг», а «Петелинка» оказалась единственным брендом, у которого жирность, заявленная на упаковке, соответствовала действительности.

«Росконтроль» назвал марки лучшего куриного филе

Как передает «ФедералПресс», в черный список попали марки куриного филе «Троекурово» и «Куриное царство» за искусственное увеличение массы тушки.

Ранее Роскачество проверило кильку в томатном соусе. Достойных образцов на российских прилавках эксперты не обнаружили.

Автор: Василий Котов
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